Speciale difesa: Caine (Thales), per secondo semestre prevediamo ripresa significativa

- Per il secondo semestre dell'anno il gruppo francese Thales, attivo nel settore della difesa, dell’aerospazio e della cybersicurezza, prevede un rilancio "significativo". Lo ha detto l'amministratore delegato del gruppo, Patrice Caine, durante una conferenza stampa telefonica. Nei primi sei mesi dell'anno Thales ha registrato un calo dell'utile netto dell'88 per cento su base annua, a 65 milioni di euro, mentre i ricavi sono calati del 5,4 per cento, a 7,8 miliardi di euro. Solamente nel secondo trimestre i ricavi sono scesi del 20 per cento. Caine ha ricordato la "forte contrazione del mercato dell'aeronautica civile", con un abbassamento della domanda del 50 per cento. Questa tendenza potrebbe continuare "al di là del 2020", ha detto il dirigente. Nel primo semestre il settore "difesa e sicurezza" ha registrato un calo dei ricavi del 7,6 per cento, meno forte dell'aerospaziale, al -25,4 per cento. Per il 2020 Thales prevede ricavi compresi tra 16,5 e 17,2 miliardi di euro. (Frp)