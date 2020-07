Speciale difesa: azienda russa Shvabe esporta mirini ottici per armi sportive e da caccia in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’azienda russa Shvabe Holding dall’inizio dell’anno ha esportato diversi lotti di mirini ottici per armi sportive e da caccia in Italia. Lo ha riferito il servizio stampa della società il cui impianto ha sede a Novosibirsk. L'elenco dei prodotti include i modelli PO4x24, PO3-9x24 e PO6x36, PKU-2 e PK1. Secondo quanto dichiarato dal direttore generale della dell'impianto, Vasilij Rassokhin, sono stati conclusi tre contratti con una società italiana che importa e rivende i mirini ottici in Europa. "Collaboriamo con questa società dal 2017 e l'anno scorso abbiamo firmato due contratti contemporaneamente: la distribuzione esclusiva dei nostri prodotti nell'Unione europea e la fornitura di una vasta gamma di mirini e componenti. I piani sono di firmare nuovi contratti ed espandere la linea", ha dichiarato Rassokhin. (Rum)