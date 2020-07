Maltempo: Vvf Milano, da inizio emergenza 200 richieste intervento, situazione ora sotto controllo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'inizio dell'emergenza maltempo a Milano scattata stamane alle 6 al centralino dei vigili del fuoco sono giunte 200 chiamate di intervento, di cui un centinaio già evasi. Lo rende noto il comando provinciale di via Messina in merito al nubifragio che ha colpito il capoluogo lombardo. Gli altri 100 sono in fase di smaltimento e riguardano cornicioni e alberi pericolanti, cantine allagate, ascensori bloccati recupero di mezzi rimasti in panne nei numerosi sottopassi allagati. La situazione per ora è sotto controllo e non si segnalano ormai da circa mezz'ora gravi criticità nella gestione del soccorso tecnico-urgente. (Rem)