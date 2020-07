India: Rajasthan, Alta corte sospende espulsione deputati “ribelli” del Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alta corte del Rajasthan ha ordinato oggi il mantenimento dello status quo nel procedimento di espulsione di Sachin Pilot e altri 18 legislatori dissidenti del Congresso nazionale indiano (Inc) dall’assemblea legislativa statale. Il presidente dell’assemblea, C. P. Joshi, che ha emesso la notifica di espulsione, dovrà astenersi da una decisione definitiva per il momento. L’Alta corte (un collegio formato dai giudici Indrajit Mahanty e Prakash Gupta), inoltre, ha accolto la richiesta di Pilot di ammettere il governo centrale come parte in causa. Ciò è dovuto all’esistenza di un risvolto di natura costituzionale: i 19 politici, infatti, hanno ricevuto la notifica dalla presidenza dell’assemblea su stanza del capogruppo del Congresso, Mahesh Joshi, che ha denunciato attività contro il partito in base alla legge anti-defezione (Decimo allegato della Costituzione), in particolare l’assenza alle riunioni del 13 e 14 luglio. I destinatari della notifica erano stati invitati a spiegare le loro ragioni entro il 17 luglio, ma il 15 luglio si sono rivolti all’Alta corte, che ha annunciato un pronunciamento per il 24 luglio chiedendo alla presidenza dell’assemblea di sospendere la sua azione fino a quella data. (segue) (Inn)