India: Rajasthan, Alta corte sospende espulsione deputati “ribelli” del Congresso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pilot e gli altri hanno negato di voler lasciare il Congresso, rivendicando però l’esercizio del diritto di critica della sua azione di governo nello Stato. Inoltre, hanno contestato l’invocazione della disciplina di partito perché al momento dei fatti non era in corso una sessione legislativa. Il capo del governo statale, Ashok Gehlot, di cui Pilot era il vice, ha convocato una riunione dei deputati del Congresso nel Fairmont Hotel di Jaipur, dove i legislatori si trovano da giorni, e poi si è recato nella residenza del governatore (figura di garanzia nello Stato), Kalraj Mishra, per un colloquio. I due si sono già incontrati ieri e Gehlot ha chiesto che sia convocata la sessione legislativa e detto di essere pronto a dimostrare di avere la maggioranza. (segue) (Inn)