India: Rajasthan, Alta corte sospende espulsione deputati “ribelli” del Congresso (3)

- Il pronunciamento odierno dell’Alta corte giunge all’indomani di quello della Corte suprema, adita dal presidente dell’assemblea Joshi, che ha contestato un’interferenza dell’Alta corte nei poteri della presidenza dell’assemblea durante un procedimento ancora in corso, in violazione del principio di separazione dei poteri. La Corte suprema ha stabilito che l’Alta corte del Rajasthan può pronunciarsi sulla petizione presentata da Pilot e compagni contro la notifica di espulsione. Il giudice Arun Misha, presidente del collegio della Corte suprema che ha preso in carico il caso (comprendente anche i giudici Bhushan Ramkrishna Gavai e Krishna Murari), ha osservato che una persona eletta può esprimere dissenso e che l’Alta corte ha solo chiesto alla presidenza dell’assemblea di aspettare fino al 24 luglio. Tuttavia, ha aggiunto che la questione dell’eventuale interferenza in un procedimento in corso sarà esaminata. Misha ha concluso che il caso è complesso, riguarda la democrazia e merita ulteriori udienze, fissando la prossima al 27 luglio. (segue) (Inn)