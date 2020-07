India: Rajasthan, Alta corte sospende espulsione deputati “ribelli” del Congresso (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi politica è esplosa a Jaipur in seguito alle accuse da parte di Gehlot di manovre guidate dal Partito del popolo indiano (Bjp) per dividere il Congresso e destabilizzare il governo statale. In seguito a quelle accuse Pilot ha ricevuto una notifica dal Gruppo operazioni speciali (Sog) della polizia del Rajasthan. A quel punto Pilot, pur negando di voler passare al Bjp, ha dichiarato di avere dalla sua parte una trentina fra deputati del Congresso e indipendenti e che l’esecutivo ormai non aveva più la maggioranza. Il Congresso ha tenuto una riunione dei suoi deputati statali il 13 e 14 luglio, alla quale Pilot, che si era recato a Nuova Delhi per parlare con la leadership nazionale, non ha partecipato e in cui è stata presa la decisione di estrometterlo. Pilot è stato rimosso dal ruolo di vicecapo del governo insieme ai ministri Vishvendra Singh (Turismo) e Ramesh Meena (Forniture alimentari e civili). (segue) (Inn)