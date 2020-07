India: Rajasthan, Alta corte sospende espulsione deputati “ribelli” del Congresso (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fino al 13 luglio il Congresso aveva lasciato “le porte aperte” al dirigente, ma alla fine la controversia non è stata composta. Secondo fonti del partito interpellate dal quotidiano “Hindustan Times”, il tentativo di mediazione non è andato a buon fine per le richieste presentate da Pilot, che puntava a elezioni anticipate nel 2022 e al ruolo di capo del governo. Prima della “ribellione” di Pilot il Congresso aveva 107 deputati nell’assemblea legislativa statale, più il sostegno di dieci indipendenti, di due membri del Partito comunista marxista (Cpim) e di due del Partito popolare tribale (Btp), contro i 72 deputati del Partito del popolo indiano. Se l’espulsione dei membri ribelli fosse confermata, la soglia della maggioranza, attualmente di 101 seggi, scenderebbe e Gehlot avrebbe maggiori possibilità di superare la verifica in aula che il Bjp è pronto a chiedere. (segue) (Inn)