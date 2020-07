India: Rajasthan, Alta corte sospende espulsione deputati “ribelli” del Congresso (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congresso ha vissuto una crisi politica simile a marzo nel Madhya Pradesh, terminata con la perdita della maggioranza e del governo. In quel caso la crisi fu innescata dalle dimissioni di 22 deputati statali legati a Jyotiraditya Scindia, ex dirigente del Congresso passato al Bjp, che lo ha poi candidato e fatto eleggere al Consiglio degli Stati, la camera alta. Kamal Nath fu costretto a lasciare l’esecutivo e al suo posto subentrò Shivraj Singh Chouhan del Bjp. La squadra di governo si sta completando ora, dopo una pausa delle attività politiche dovuta all’emergenza coronavirus, con diversi ministeri affidati ai seguaci di Scindia. L’anno scorso il Congresso aveva subito un altro duro colpo: la caduta del governo del Karnataka, al quale aveva dato vita poco più di un anno prima col Janata Dal Secular (Jds), in seguito alle dimissioni di alcuni dei propri esponenti. (segue) (Inn)