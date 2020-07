Sostenibilità: tessuti da plastica recuperata in mare e mais, l’invenzione di Fiscatech nata nel lockdown

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tessuti spalmati ultra leggeri nati da fibre prodotte con plastica recuperata dal mare e le parti del mais non destinate all’uso alimentare: è questa l’ultima invenzione green di Fiscatech, storica azienda vigevanese del gruppo Pellan Italia. Un’invenzione resa possibile proprio dalla chiusura forzata di marzo e aprile: “Il lockdown ha cambiato i ritmi: ci ha tolto la frenesia quotidiana del produrre e del fare e ci ha permesso di aprire un po’ la mente, di chiederci che cosa avremmo potuto mettere sul piatto nel momento della riapertura”, ha spiegato ad Agenzia Nova Marco Musuruana, responsabile R&D Fiscatech e direttore dello stabilimento di Vigevano. “Sfruttando la condizione obbligata delle call - ha proseguito - ci siamo confrontati con una serie di fornitori e clienti. Abbiamo cercato di capire cosa intendessero per sostenibilità ed economia circolare applicata ai materiali. Ognuno aveva una propria visione, ma il punto comune è che ci doveva essere da una parte il minor utilizzo possibile di petrolio e dall’altra l’utilizzo di materiale da riciclo”. Così è nata all’interno dell’azienda l’idea di creare un connubio tra i due prodotti sostenibili di Fiscatech: “Rinnova”, una collezione prodotta con polimeri derivanti da mais senza ogm non destinato all’alimentazione umana e “Circular”, un tessuto non tessuto prodotto con fibre di poliestere ottenute dal recupero di bottiglie di Pet dal mare, garantite dal percorso di tracciabilità “global recycle standard”. (segue) (Rem)