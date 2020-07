Sostenibilità: tessuti da plastica recuperata in mare e mais, l’invenzione di Fiscatech nata nel lockdown (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il risultato si chiama “Ultrawear”. Si tratta - ha spiegato il responsabile R&D Fiscatech e direttore dello stabilimento di Vigevano - di “un materiale molto più morbido e leggero rispetto a ‘Circular’ e ‘Rinnova’. Personalizzabile superficialmente con stampe ed effetti, si può utilizzare per la pelletteria, per la calzatura e per l’accessorio. Inoltre la sua leggerezza lo rende adatto anche ad alcuni comparti del settore abbigliamento, come la giubbotteria”. Un’idea in cui l’azienda ha creduto subito, tanto da riuscire a commercializzare il nuovo prodotto in appena due mesi, dopo la riapertura a maggio. “Siamo arrivati addirittura al punto di fare gli ordini quando eravamo chiusi. Da metà di maggio in poi, quando abbiamo potuto riaprire a ranghi ridotti, abbiamo prototipato ‘Ultrawear’. Abbiamo fatto le prime campagne di industrializzazione nel mese di giugno e da luglio il materiale è effettivamente disponibile tra le forniture Fiscatech”, ha raccontato Musuruana. Per promuovere il nuovo tessuto sostenibile l’azienda ha scelto di rifarsi alla storia di Alice, che anziché in “Wonderland”, vive in “Sustainland” e appoggiata su un tessuto soffice stampato con le onde del mare, gioca con chicchi di mais e bottigliette di plastica. Un’immagine evocativa che ha convinto anche i clienti di Fiscatech: nonostante le incertezze del periodo, la commercializzazione di “Ultrawear” “in questo momento sta andando bene, perché è un prodotto che ha un interesse notevole. Ce l’hanno campionato quasi tutti i clienti”, ha rivelato il responsabile R&D Fiscatech e direttore dello stabilimento di Vigevano, fiducioso che “a settembre si possa ripartire con un bell’entusiasmo”. (segue) (Rem)