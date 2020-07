Sostenibilità: tessuti da plastica recuperata in mare e mais, l’invenzione di Fiscatech nata nel lockdown (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ultrawear” è solo l’ultima novità “green” di Fiscatech, azienda che da oltre 10 anni ormai aveva deciso di rilanciarsi, puntando sulla sostenibilità. Una direzione indicata anche dalla giovane presidente del gruppo Pellan Italia, Carlotta Pignatti Costamagna. “Già la linea del biologico nel food andava molto bene, per questo motivo io, che appartengo alla generazione millennials, ho spinto perché s’investisse in un progetto di creazione di una finta pelle sostenibile”. Da qui prima “Rinnova”, poi “Circular” e adesso “Ultrawear”, nato dal loro connubio. Prodotti che si stanno affermando anche nel mondo della moda, più attento ai temi della sostenibilità. “Sostenibilità - sottolinea Pignatti Costamagna - che va di pari passo con innovazione, perché richiede comunque di innovare i processi, il modello di business e i materiali. E questa è una linea che io seguo in tutte le aziende del gruppo. Non solo Fiscatech, ma anche Cerere81 - l’azienda agricola, in cui un anno fa abbiamo iniziato la conversione al biologico - e soprattutto e BeDimensional, l’azienda che industrializza il grafene”. (Rem)