Spagna: 800 mila lavoratori in cassa integrazione straordinaria almeno fino al 30 settembre

- Circa 800 mila lavoratori spagnoli resteranno in cassa integrazione straordinaria (Erte) almeno fino al 30 settembre prossimo. E' quanto prevede l'agenzia per il lavoro spagnola Asempleo. Rispetto ai 3,4 milioni di lavoratori temporaneamente inattivi a causa della pandemia del coronvirus di aprile, 1,5 milioni sono stati reintegrati nell'organico aziendale. L'Erte dovrebbe concludersi il 30 settembre, ma il governo del premier Pedro Sanchez ha già annunciato di essere disponibile a valutare una ulteriore proroga per quei settori che dovessero continuare a manifestare particolari difficoltà nell'uscire dalla crisi.(Spm)