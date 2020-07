Imprese: da Unicredit 10 milioni a Generale Costruzioni Ferroviarie con garanzia Sace (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con questa operazione, ha sottolineato il regional manager di Unicredit per il Centro Italia Salvatore Pisconti, proseguiamo nel nostro percorso di affiancamento delle imprese sul territorio, in un periodo ancora molto delicato, nel processo di ripartenza. “Ancora una volta confermiamo la nostra piena operatività su tutte le possibili soluzioni previste dal decreto Liquidità: nel Lazio siamo arrivati a 11 operazioni finalizzate grazie a Garanzia Italia di Sace per un ammontare di circa 70 milioni di euro”, ha spiegato. “Siamo lieti di aver supportato Generale Costruzioni Ferroviarie a testimonianza della nostra costante presenza sul territorio a sostegno delle imprese italiane: questa operazione ci vede al fianco ancora una volta del gruppo bancario Unicredit, forti dell’impegno di fare sistema per la ripartenza del nostro paese”, ha concluso Mario Melillo, responsabile mid corporate per il Centro-Sud di Sace. (Com)