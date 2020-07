Cina-Italia: ambasciatore Ferrari incontra Ad Ctrip, al lavoro per riattivare flussi turistici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In visita nella municipalità di Shanghai, l’ambasciatore d’Italia a Pechino, Luca Ferrari, insieme al console generale a Shanghai, Michele Cecchi, ha incontrato oggi l’amministratrice delegata della società cinese di servizi di viaggio Ctrip, Jane Sun, con la quale i due diplomatici hanno discusso lo stato dell’arte del settore turistico cinese e la riattivazione dei flussi turistici dei cittadini cinesi verso l’Italia, a fronte della pandemia da Covid-19. Lo riferisce un comunicato dell'ambasciata italiana a Pechino. Con oltre 40 mila dipendenti nel mondo, una sede a Milano e 400 milioni di utenti che utilizzano i suoi strumenti, Ctrip rappresenta il più grande conglomerato di servizi per il turismo. Nelle scorse settimane il gruppo cinese ha lanciato un piano operativo di ripresa da 141 milioni di dollari. L’ambasciatore Ferrari e l'Ad Sun hanno quindi discusso come favorire sinergie tra questo ambizioso programma e le attività dell’Enit, l'Agenzia nazionale del turismo, che a breve aprirà un ufficio a Shanghai e con il quale Ctrip ha firmato un memorandum d’intesa per la promozione turistica nel marzo 2019. (segue) (Com)