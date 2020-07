Cina-Italia: ambasciatore Ferrari incontra Ad Ctrip, al lavoro per riattivare flussi turistici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore Ferrari ha inoltre ringraziato Ctrip per la consistente donazione di materiale medico-sanitario effettuata all'Italia a marzo, a testimonianza del grande legame con il Bel Paese. A conclusione dell’incontro, l’ambasciatore Ferrari ha commentato: “Siamo già al lavoro per riattivare i flussi turistici cinesi verso l’Italia. Nel 2022 avremo l’Anno della cultura e del turismo Italia-Cina, che abbiamo dovuto posticipare visto l’insorgere della pandemia da Covid-19. L’Italia era diventata la prima meta di destinazione europea per i cittadini cinesi e intendiamo mantenere saldo questo primato attraverso una serie di attività, inclusa la proficua collaborazione tra Ctrip e il costituendo ufficio Enit a Shanghai." (Com)