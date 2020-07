Mafia: medaglia d'oro a due agenti Polizia locale Milano coinvolti in strage via Palestro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del 27esimo anniversario della "Strage di via Palestro”, il prefetto di Milano Renato Saccone consegnerà due medaglie d’oro concesse, con decreto del Presidente della Repubblica, al sovraintendente della Polizia Locale di Milano, Catia Cucchi e in memoria dell’agente della Polizia Locale Alessandro Ferrari, entrambi coinvolti nella tragica esplosione. La cerimonia si terrà lunedì 27 luglio alle ore 10.30, presso la Prefettura di Milano nella Sala delle Colonne alla presenza del sindaco Giuseppe Sala.(com)