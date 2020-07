Milano: Boccalini (Taxiblu), aeroporto Linate fondamentale per nostro lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emilio Boccalini, presidente di Taxiblu 02.4040, dichiara in una nota: “Nella giornata di oggi con il ritorno anche di alcuni voli Alitalia sull’ aeroporto di Milano Linate la speranza mia e credo quella di molto colleghi sarà quella di veder gradualmente crescere il numero di passeggeri e quindi di potenziali clienti. Questi ultimi giorni trascorsi dalla riapertura avvenuta il 13 Luglio scorso non hanno segnato infatti un incremento significativo, complice il fatto che i voli in partenza e in arrivo erano davvero pochi così come i clienti Taxi da e per l’ aeroporto cittadino. Linate ritengo sia di fondamentale importanza non solo per noi ma per una parte consistente del turismo e di quella fetta di businessmen che dallo scalo di viale Forlanini trovano un punto di partenza ideale per poi muoversi verso il centro città o i paesi della provincia. Valorizzare e ripristinare in tempi rapidi il traffico aereo sullo scalo cittadino, sappiamo non essere cosa semplice ma è e deve essere una priorità data la sua grande importanza per l’ economia complessiva della città di Milano e di buona parte della regione”. (Com)