Cina: politico Ren Zhiqiang espulso dal Partito comunista per le sue critiche e sotto accusa per presunto peculato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex magnate immobiliare cinese Ren Zhiqiang è stato espulso dal Partito comunista cinese (Pcc) e dovrà affrontare accuse penali, secondo quanto annunciato dalle autorità cinesi. Ren è un blogger molto seguito sul social cinese Sina Weibo con oltre 37 milioni di seguaci: soprannominato "Big Cannon Ren", è noto per le sue critiche esplicite al partito. Ren ha criticato il presidente cinese Xi Jinping, assunto posizioni in contrasto col vertice del partito e pubblicato articoli contro "i quattro principi cardinali", un riferimento allo stato di leadership incontrastata del Pcc. Nonostante la sua appartenenza al partito, era un critico di vecchia data. Il suo articolo più recente, che circola su internet da marzo, ha criticato non solo i passi iniziali del governo nella gestione dell'epidemia di coronavirus, ma anche i modi in cui Pechino ha cercato di promuovere i suoi successi e l'espansione del potere di Xi. Secondo quanto riferisce il "South China Morning Post", Ren, che fino al 2011 era presidente e capo del partito del gruppo Huayuan, un'impresa statale con sede a Pechino, è stato accusato di utilizzare denaro pubblico per scopi personali e causando "enormi perdite" allo stato. Ren è stato anche accusato di "diffamare" l'immagine del Pcc e di essere stato "disonesto" nel corso delle indagini interne del partito. Secondo il giornale, gli amici affermano di aver perso i contatti con Ren a marzo e il mese successivo l'organismo anti-corruzione cinese ha annunciato che Ren era sotto inchiesta.(Cip)