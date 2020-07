Campania: garante disabilità, a settembre la scuola sia davvero per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania, l’avvocato Paolo Colombo, ha rivolto un appello alle istituzioni, perché a settembre non dimentichino gli alunni con disabilità. “L’apertura delle scuole dovrà avvenire per tutti. Non dovranno esserci discriminazioni, come purtroppo è accaduto in ragione della pandemia del covid19 con la didattica a distanza. Perciò auspichiamo che non si ripetano gli errori già compiuti e che le famiglie non siano lasciate per l’ennesima volta sole. Inoltre mi auguro che da settembre gli alunni disabili e le loro famiglie siano meglio accolti dalle scuole. Spero che dal primo giorno ci siano l’insegnante di sostegno, l’assistenza specialistica e di base, la dotazione degli ausili necessari, la predisposizione dei mezzi di trasporto e nelle ipotesi che si renda necessaria sia prevista l’assistenza domiciliare. L’istruzione è l’ambito fondamentale - continua Colombo - per la crescita personale e professionale. È propedeutica per l’inclusione delle persone con disabilità. Nella scuola costoro possono meglio limitare o compensare le situazioni di svantaggio”. In tale contesto, Colombo ha annunciato: “Dal prossimo anno promuoverò alcune iniziative, quali: un concorso di scrittura ('la disabilità per me'), dei seminari itineranti in alcuni Istituti Scolastici delle varie province per sensibilizzare sulle problematiche della disabilità, 'Un giorno in consiglio' per facilitare l’avvicinamento tra il Consiglio regionale e le classi che hanno dato testimonianza di buona inclusione e la premiazione nell’ambito del premio al merito civico 'la Campania che vorrei' delle stesse”. (Ren)