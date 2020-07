Francia: presidente Publicis, fusione con Havas non avrebbe interesse strateigico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una fusione tra Publicis e Havas, gruppi pubblicitari francesi, non avrebbe un interesse strategico, né degli obiettivi competitivi. Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano economico "Les Echos" il presidente del consiglio direttivo di Publicis, Athur Sadoun, rispondendo alle recenti indiscrezioni, secondo le quali le due società si uniranno in una struttura, all'interno della quale Vivendi avrebbe la quota di maggioranza. Non capisco come Vivendi, che possiede Havas, possa "detenere una partecipazione maggioritaria" visto che Havas "pesa meno del 20 per cento di Publicis", ha affermato il dirigente. Sadoun ha spiegato che, a causa della crisi provocata da coronavirus, ci sono stati dei "progressi decisivi nell'utilizzo del digitale". Tuttavia, spiega il presidente di Publicis, la "vera trasformazione, che è quella riguardante i fondamenti delle organizzazioni per rendere le nostre imprese competitive nel mondo di domani, è lontana dall'essere realizzata", aggiunge Sadoun. Publicis, terzo gruppo al mondo nel settore pubblicitario, ha annunciato per il primo semestre un calo delle vendite del 13 per cento a 2,29 miliardi di euro.(Frp)