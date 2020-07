Fase 3: prezzi all'ingrosso, ribassi per frutta estiva e vini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aumento della produzione di frutta estiva tipica di questa stagione ha comportato un calo dei prezzi all'ingrosso per molti prodotti ortofrutticoli. Dall'analisi dell'indice mensile elaborato da Unioncamere e BMTI a partire dai prezzi rilevati dalle Camere di commercio e dai Mercati all'ingrosso emergono flessioni per i meloni (-21,1 per cento rispetto a maggio), le angurie (-33,7 per cento), le albicocche (-10,1 per cento) e le pesche (-16,6 per cento). Inoltre, il clima caldo del mese di giugno ha favorito la domanda di frutta estiva da parte delle famiglie italiane. Per quanto riguarda il mercato vinicolo, è stato registrato un ribasso dell' 1,4 per cento rispetto a maggio. Ad accusare maggiormente il colpo sono stati i vini comuni e i vini a denominazione di fascia medio-bassa. Per quanto riguarda le carni, nel mese di giugno si sono attenuati i ribassi registrati in avvio di fase 2 dell'emergenza. In particolare, un parziale recupero ha interessato le carni di pollo (+8 per cento su base mensile). Gli aumenti, però, non hanno riguardato tutti i tagli concentrandosi soprattutto sui busti, che hanno beneficiato della ripresa della domanda proveniente dalle rosticcerie. Nel mercato suinicolo, a giugno i prezzi dei suini da macello sono tornati in crescita mentre per i tagli di carne suina è stata registrata una sostanziale stabilità (-1 per cento). Si conferma negativa la variazione rispetto a dodici mesi fa (-9,6 per cento). (segue) (Rin)