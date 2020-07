Fase 3: prezzi all'ingrosso, ribassi per frutta estiva e vini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella filiera lattiero-casearia, i segnali di ripresa dei prezzi del latte spot e delle materie grasse osservati a maggio si sono rafforzati nella prima parte di giugno come effetto della riapertura del canale della ristorazione (bar, gelaterie, pasticcerie). Su base mensile, l'aumento per il latte spot - il latte sfuso in cisterna che viene commercializzato settimanalmente al di fuori degli accordi interprofessionali tra produttori e industria - è stato del +12 per cento. Forte crescita che a giugno ha interessato anche le materie grasse (burro, panna). Nonostante l'incremento considerevole, i prezzi attuali rimangono inferiori ad un anno fa, con un -15,2 per cento per il latte spot e un -31,5 per cento per il burro. Poche le variazioni nei listini dell'olio di oliva, stabili rispetto a maggio. Stabilità rispetto al mese precedente anche per gli sfarinati di frumento e per il riso. (Rin)