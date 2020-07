Trasporti: Camanzi (Art), su ferrovie confermiamo sistema di pedaggi vigente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo sviluppo del mercato dei servizi di trasporto di passeggeri e merci offerti in regime di open access, gli accresciuti volumi di traffico e l’utilizzo più intenso della capacità di rete conseguiti applicando il sistema tariffario vigente ci hanno convinto dell’opportunità di mantenere il sistema tariffario in essere intervenendo, ove necessario, per adeguarlo alle innovazioni normative introdotte dal IV pacchetto ferroviario". Lo ha detto il presidente dell’Autorità regolamentazione trasporti, Andrea Camanzi, in occasione della presentazione del 7mo Rapporto al Parlamento dell’attività svolta dall’Autorità. "Il sistema tariffario del pedaggio ferroviario, di cui si sta concludendo il primo periodo regolatorio adottato dall'Autorità di regolazione dei trasporti nel 2015, e' oggetto, fra l'altro, di due recenti sentenze del Consiglio di Stato che, in linea con le pronunce di primo grado, ne hanno confermato l'impianto complessivo", conclude Camanzi. (Rin)