Iran: portavoce ministero degli Esteri, protesteremo presso Onu per "minacce" Usa a nostro aereo (2)

- Il Comando centrale Usa, che supervisiona le operazioni delle forze statunitensi nel Medio Oriente, ha fornito però una versione differente dell’incidente: secondo una nota del Comando, un caccia F-15 ha “intercettato professionalmente” l’aereo di linea iraniano “in accordo con gli standard internazionali”, nel corso di una missione di pattugliamento aereo di routine sui cieli della Siria. Secondo il Comando, il velivolo Usa si è mantenuto a circa mille metri dall'aereo della Mahan Air. “Una volta identificato come aereo passeggeri della Mahan Air, l’F-15 ha preso le distanze dall'aeroplano in sicurezza”, afferma la nota. Alcuni dei passeggeri dell'aereo iraniano sono rimasti feriti a causa del brusco cambio di quota e sono stati ospedalizzati al loro arrivo a Beirut. Il portavoce della diplomazia iraniana Mousavi ha affermato che si sta indagando sull'incidente e che dopo la raccolta delle informazioni necessarie l'Iran prenderà le misure necessarie dal punto di vista legale e politico. Mousavi ha aggiunto che il rappresentante permanente dell'Iran alle Nazioni Unite, Majid Takht Ravanchi, ha già interloquito con il segretario generale Guterres, sottolineando che qualsiasi incidente accada al velivolo iraniano sulla via del ritorno verrà ritenuto responsabilità di Washington. (Res)