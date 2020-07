PA: Cgil, firmato nuovo protocollo sicurezza, ora contrattare lavoro agile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sottoscritto oggi il Protocollo quadro per l'implementazione delle misure per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro, in ordine all'emergenza sanitaria da 'Covid-19'. È quanto fa sapere, in una nota, la Cgil nazionale. "Si tratta - spiega il sindacato di corso d'Italia - di una regolamentazione necessaria che garantisce, in tutti i luoghi di lavoro, i necessari spazi negoziali sia per la gestione del personale in servizio, sia per l'organizzazione del lavoro agile". Inoltre, aggiunge la Cgil "l'intesa prevede l'avvio di un confronto complessivo sul lavoro agile, modalità che necessita di una regolamentazione e che per noi rappresenterà una delle priorità della nuova stagione contrattuale". "Nelle prossime settimane, il nostro impegno, sarà volto - conclude la Cgil - a conciliare la ripresa delle attività, sia in servizio che da remoto, nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza". (Rin)