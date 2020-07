Kenya: coronavirus, governo smentisce notizia ricovero del ministro dell’Interno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Interno del Kenya ha smentito la notizia del ricovero in ospedale del ministro Fred Matiang'i dopo essere risultato positivo al coronavirus. In una nota diffusa oggi, il dicastero ha definito “false” le notizie circolate sui social media secondo cui il ministro sarebbe ricoverato in un reparto di terapia intensiva in un ospedale della capitale Nairobi e ha invitato i cittadini ad ignorarle. “Si prega di ignorare le notizie false secondo cui il ministro Fred Matiangi sarebbe ricoverato in ospedale. Le affermazioni sono completamente false”, si legge nella nota, senza tuttavia confermare né smentire che il ministro sia risultato positivo al Covid-19. All'inizio della settimana la stampa locale ha riferito che due segretari di gabinetto e un funzionario governativo di alto livello sono risultati positivi al coronavirus. Nel frattempo, il presidente Uhuru Kenyatta, in un decreto emanato lo scorso 21 luglio, ha vietato a tutti i segretari di gabinetto di viaggiare fuori da Nairobi a seguito del picco dei casi di Covid-19 riscontrato nel paese. Finora in Kenya si registrano 15.601 casi e 263 decessi.(Res)