El Salvador: arrestato ex ministro Difesa per associazione illecita

- La procura di El Salvador ha arrestato ieri l'ex ministro della Difesa David Munguia con l’accusa di associazione illecita e altri crimini commessi nel contesto della tregua con le gang nel paese. Lo riferisce il sito di informazione “elsalvador.com". Un mandato di arresto è stato spiccato anche per l’ex presidente Mauricio Funes, che ha chiesto asilo politico in Nicaragua nel 2016 dichiarandosi vittima di persecuzione politica nel suo paese. Parlando alla stampa il procuratore generale Raul Melara ha dichiarato che tanto Funes quanto Munguia hanno guidato e portato a compimento il patto con le cosiddette pandillas. Funes, che ha governato dal 2009 al 2014, è già stato processato in El Salvador per delitti di corruzione. Secondo gli inquirenti Funes e Munguia avrebbero organizzato una tregua tra due gang rivali - Mara Salvatrucha e Barrio 18 - per ridurre il numero di omicidi tra il 2012 e il 2014 in cambio di benefici alle organizzazioni criminali. (Mec)