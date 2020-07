Azzolina: "Basta polemiche, lasciateci lavorare"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In riferimento alle polemiche sui nuovi banchi a rotelle, “abbiamo chiesto ai dirigenti scolastici cosa volessero. Ci sarà una gara europea e in questo momento è necessario farci lavorare, senza fare polemiche”. Così il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ospite della trasmissione “Agorà Estate” su Rai3. “Si tratta di una gara europea, non abbiamo chiesto ad una singola azienda di produrre 2 milioni e mezzo di banchi. Potranno partecipare in tanti. Servono meno polemiche perché queste terrorizzano le famiglie”, sottolinea Azzolina. “Io devo riportare gli studenti a scuola. In Italia non è mai stato investito nulla sugli arredi scolastici. Vengo da una stagione di tagli, 8 miliardi, che hanno violentato la scuola. Ora il governo sta investendo e non gli si può fare una colpa”, conclude il ministro. (Rin)