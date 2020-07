Francia: Macron riunisce Consiglio della Difesa per fare punto su coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, riunisce oggi all'Eliseo i ministri per un nuovo Consiglio di difesa organizzato per fare il punto dell'epidemia di coronavirus nel paese e studiare eventuali nuove misure. "Le possibilità di un alleggerimento (delle restrizioni) non sembrano ragionevoli", afferma una fonte. Durante l'incontro verranno evocati una serie di dossier come quelli riguardanti i tamponi, i controlli negli aeroporti e quelli alle frontiere. In Francia il numero di nuovi casi è aumentato del 26 per cento in una settimana, arrivando a 30.182 decessi. Dall'Eliseo hanno fatto sapere che al termine del Consiglio non verranno fatti annunci. (Frp)