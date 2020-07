Energia: Aquind intende costruire cavo sottomarino da 1,3 miliardi di euro tra Regno Unito e Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cavo sottomarino da 1,3 miliardi di euro che Aquind intende costruire tra il Regno Unito e la Francia sarebbe il più esteso tra le nuove interconnessioni elettriche proposte per l'Europa continentale. Lo riporta il quotidiano britannico "The Times", secondo cui Aquind sostiene che con una capacità di due gigawatt il cavo potrebbe importare abbastanza elettricità per soddisfare il 5 per cento delle richieste del Regno Unito, o per rifornire 5 milioni di nuclei familiari. Sia il governo britannico che l'autorità di controllo del settore energetico Ofgem hanno incoraggiato lo sviluppo di questi cavi di interconnessione che distribuiscono energia a basso costo in modo compatibile con la generazione di energie sostenibili. Grazie a questi sistemi di connessione, l'energia può essere spostata da paesi dove c'è un eccesso a paesi nei quali c'è invece un deficit energetico. Il cavo di Aquind si connetterebbe con la rete nazionale britannica a Lovedean, nell'Hampshire, e procederebbe sottoterra per circa 12 miglia fino al distretto di Eastney a Portsmouth dove il cavo s'immergerebbe effettivamente sotto l'acqua. Da qui il collegamento procederebbe per 113 miglia attraverso il canale della Manica fino alla Normandia, e poi per 24 miglia sottoterra in Francia. Rimangono incerte le modalità con le quali Aquind intende finanziare il progetto e renderlo fattibile a livello commerciale. (Rel)