Fase 3: Gelmini (FI), senza garanzie no a scostamento bilancio

- Il nuovo scostamento di bilancio? Abbiamo messo nelle mani del governo già 80 miliardi di euro e non ne è stato fatto buon uso. Vogliamo garanzie che i nuovi debiti siano una reale boccata d'ossigeno: lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, in un'intervista a "Il Messaggero". "Il primo tema sono le scadenze fiscali: abbiamo di fronte a noi un imbuto spaventoso. Tutte le tasse convergono su settembre: vanno rinviate a fine anno e deve essere possibile una rateizzazione lunga. E poi servono sostegni concreti ai settori prostrati dal lockdown, come il turismo, e almeno un'altra mensilità di rimborsi a fondo perduto, anche ai professionisti, che non sono figli di un dio minore. E a questo punto serve un pieno coinvolgimento delle opposizioni e del Parlamento nel Recovery plan. Per questo abbiamo proposto una Commissione speciale parlamentare", aggiunge. (Rin)