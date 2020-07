India: coronavirus, quasi 50 mila nuovi casi in un giorno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India collaborerà con Israele allo sviluppo di kit per test diagnostici rapidi, in grado di dare risposte in meno di 30 secondi. L’ambasciata di Israele ha annunciato un volo speciale da Tel Aviv a Nuova Delhi con a bordo una squadra di specialisti della Direzione ricerca e sviluppo per la difesa (Ddrd) israeliana che collaborerà con colleghi dell’Organizzazione per la ricerca e lo sviluppo della difesa (Drdo) indiana e col capo consulente scientifico del governo indiano, Krishnaswamy Vijay Raghavan. Saranno sperimentate quattro diverse tecnologie: onde sonore, etilometro a onde Teraherz, identificazione isotermica e controllo dei poliaminoacidi. I test rapidi potrebbero trovare impiego negli ospedali, ma anche nei centri commerciali e in altri luoghi pubblici. (segue) (Inn)