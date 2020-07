India: coronavirus, quasi 50 mila nuovi casi in un giorno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Interno ha pubblicato le linee guida per la festa del Giorno dell’Indipendenza, che si celebra il 15 agosto, raccomandando di usare la tecnologia, evitare assembramenti e indossare mascherine. Di solito la celebrazione prevede una cerimonia al Forte Rosso nella capitale con la presentazione di una guardia d’onore delle forze armate e della polizia alla presenza del primo ministro. Il dicastero ha suggerito la registrazione delle esecuzioni delle bande musicali militari in luoghi storici. Inoltre, ha invitato a includere nelle cerimonie rappresentanti di tutti gli operatori sanitari impegnati nella lotta contro l’epidemia di coronavirus. Saranno emanate anche linee guida specifiche per i singoli Stati e Territori dell’Unione. (segue) (Inn)