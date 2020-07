Ue: premier Orban, a Bruxelles polacchi e ungheresi hanno fermato offensiva liberale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'altro ci sono le nazioni che si oppongono, che rivendicano le proprie radici cristiane, non vogliono immigrati e non vogliono la disintegrazione della famiglia. "Il primo ministro ungherese deve prepararsi a condurre questa battaglia non solo per i prossimi 1-2 anni, ma per un altro decennio", ha detto. Secondo una stima cauta fatta dal portale "portfolio.hu", le risorse che l'Ungheria otterrà dall'Ue nel periodo 2021-27 sono pari a 52,8 miliardi di euro, ovvero il 35 per cento in più rispetto al periodo finanziario precedente. Orban non ha voluto confermare la cifra, ma ha dichiarato solamente che la combinazione tra bilancio e fondo per la ripresa garantirà a Budapest più risorse rispetto a quelle della proposta originale, che definisce "ingiusta". (Vap)