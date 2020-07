Roma: Raggi, con Strade nuove intervento su via Celio Vibenna davanti al Colosseo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ogni giorno siamo al lavoro per migliorare la qualità delle infrastrutture della città e soprattutto delle strade che ogni giorno vengono percorse da migliaia di cittadini. La manutenzione costante è fondamentale per garantire maggiore durata nel tempo e ripristinare le condizioni di sicurezza sulle Strade nuove di ogni quartiere di Roma". Lo scrive in un post su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi, mostrando le immagini di "via Celio Vibenna, la strada che regala agli automobilisti un panorama suggestivo, unico al mondo: il Colosseo. Il dipartimento Lavori pubblici ha avviato nei giorni scorsi gli interventi di riqualificazione dell’asfalto, bonifica del sistema di smaltimento delle acque piovane e segnaletica orizzontale in Piazza del Colosseo, tra via Celio Vibenna e via Labicana", ha spiegato la prima cittadina di Roma. "Gli investimenti proseguono e le Strade nuove in città sono sempre di più. La programmazione è fondamentale e la stagione estiva, visto lo scarso traffico, ci permetterà di accelerare interventi fondamentali per la viabilità in tutta la città", conclude Virginia Raggi. (Rer)