Spagna: spesa industriale per la tutela dell' ambiente ha raggiunto i 2,6 miliardi di euro

- La spesa industriale in Spagna per la tutela dell'ambiente ha raggiunto nel 2018 i 2,6 miliardi di euro, il 4,2 per cento in più rispetto all'anno precedente, dato che rappresenta lo 0,4 per cento di tutto il settore. E' quanto emerge dall'ultimo rapporto reso noto ieri dall'Istituto nazionale di statistica (Ine), secondo il quale la spesa più elevata è stata registrata nel settore della gestione dei rifiuti (952,7 milioni di euro) pari al 36 per cento del totale, seguita dagli investimenti nella protezione dell'aria e del clima (481, 4 milioni). I settori che nel 2018 hanno concentrato la maggiore spesa complessiva per la tutela dell'ambiente sono stati quello alimentare, delle bevande e del tabacco (23,8 per cento), quello chimico e farmaceutico (17,2 ) e quello della metallurgia e dei prodotti metallici (15). (Spm)