Bolivia: Morales, elezioni rinviate per guadagnare tempo

- Posticipando le elezioni, il governo ad interim della Bolivia punta a guadagnare tempo per continuare la persecuzione contro leader sociali e candidati del Movimento al socialismo (Mas). Lo ha scritto l’ex presidente della Bolivia Evo Morales commentando su Twitter la decisione del Tribunale supremo elettorale (Tse) di posticipare le elezioni generali, in programma il 6 settembre, al 18 ottobre del 2020 a causa dell'emergenza sanitaria del nuovo coronavirus. “E’ un’altra forma di proscrizione. Per questo non vogliono le elezioni il 6 settembre”, ha detto Morales. “Le leggi 1297 e 1304 stabiliscono i termini per lo svolgimento delle elezioni. L'unico organo di stato che può modificare questo termine è l'Assemblea legislativa plurinazionale. Qualsiasi decisione unilaterale è illegale e incostituzionale”, ha aggiunto. (segue) (Brb)