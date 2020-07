Russia-Usa: leader ceceno Kadyrov impone sanzioni contro segretario di Stato Pompeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Cecenia, Ramzan Kadyrov, ha annunciato l'introduzione di tutte le sanzioni esistenti nella repubblica russa contro il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo. Il messaggio è stato pubblicato sul canale YouTube dell'emittente televisiva pubblica cecena. Il governatore ha aggiunto che è da considerarsi annullato l'invito a recarsi nella regione rivolto a Pompeo per discutere delle violazioni dei diritti umani. "Dichiaro di includere tutte le sanzioni possibili sino al blocco dei suoi conti. Hanno fatto lo stesso contro di me", ha affermato il leader della Cecenia. Kadyrov ha espresso stupore per l'inclusione della moglie e delle sue figlie nell'elenco delle restrizioni degli Stati Uniti. "Non avendo prove, senza un processo, siamo stati inclusi nelle più gravi sanzioni Usa, la lista Magnitsky", ha osservato Kadyrov. In precedenza, il dipartimento di Stato Usa ha annunciato l'inclusione del presidente ceceno nella black list delle persone che, secondo il dipartimento, sono coinvolte in atti di violazione dei diritti umani. Anche la moglie e le figlie di Kadyrov sono state sottoposte a sanzioni. Il nome di Kadyrov era già nell'elenco delle sanzioni del dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. In risposta a questo gesto, Kadyrov aveva invitato Pompeo a recarsi nel suo villaggio natale per discutere di queste accuse. (segue) (Rum)