Russia-Usa: leader ceceno Kadyrov impone sanzioni contro segretario di Stato Pompeo (2)

- Pompeo ha dichiarato di essere preoccupato per il fatto che Kadyrov stesse usando il nuovo focolaio di coronavirus come scusa per mettere in atto ulteriori violazioni dei diritti umani nei confronti degli abitanti nella regione. "Il dipartimento di Stato ha numerose e credibili informazioni in merito alla responsabilità di Kadyrov su numerose gravi violazioni dei diritti umani risalenti a più di un decennio fa, tra cui torture e uccisioni extragiudiziali", ha detto Pompeo. Kadyrov ha risposto subito dopo all'annuncio tramite il proprio canale Telegram: "Pompeo, accettiamo la lotta. Questa situazione si fa interessante", un chiaro messaggio di sfida da parte del leader ceceno. (Rum)