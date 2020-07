Slovacchia: parlamento boccia la mozione di sfiducia nei confronti del premier Matovic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento della Slovacchia ha bocciato la mozione di sfiducia presentata dall'opposizione ai danni del primo ministro, Igor Matovic. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Tasr". La mozione ha trovato l'appoggio di soli 47 deputati su 125 presenti alla seduta straordinaria. Il dibattito che ha preceduto il voto è durato ben 15 ore, durante le quali si sono stati oltre 30 interventi, tra i quali anche quello del premier. I rappresentanti della coalizione di maggioranza hanno difeso il capo dell'esecutivo, alle prese con il primo tentativo di rimuoverlo da quando è alla guida del governo.Per il capogruppo di Gente comune (Olano), Michal Sipos, l'opposizione non ha preparato adeguatamente il tentativo di rimuovere Matovic e questo si è riflesso nella discussione in aula. Sipos ha ringraziato i partner di coalizione per il sostegno al premier. Anna Zemanova, capogruppo di Libertà e solidarietà (Sas), ha dichiarato invece che il caso può dirsi chiuso e ora la maggioranza può tornare a occuparsi delle riforme. (segue) (Vap)