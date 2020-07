Slovacchia: parlamento boccia la mozione di sfiducia nei confronti del premier Matovic (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Matovic è l'ennesima figura politica a essere stata recentemente accusata di plagio nella propria tesi di laurea. Secondo quanto ha riportato il quotidiano "Dennik N", il premier ha copiato all'interno della sua tesi di 79 pagine sul sistema tributario slovacco ben due pubblicazioni. "Ho rubato qualcosa che non mi apparteneva e di fatto sono un ladro, il che è triste e indubbiamente non da elogiare", aveva ammesso lo stesso Matovic all'emergere del caso. Ha anche chiesto scusa agli studenti onesti che sono in grado di laurearsi senza copiare. "Rassegnerò le dimissioni per questo? Lo farò. Non appena avrò soddisfatto le promesse fatte alla gente prima delle elezioni. Poi mi ritirerò a vita privata, con la coscienza pulita e senza titolo di studio", ha affermato Matovic. Nella scorsa legislatura l'attuale premier è stato tra i maggiori detrattori dell'allora presidente del parlamento, Andrej Danko, coinvolto da uno scandalo analogo. (Vap)