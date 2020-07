Usa: Senato approva disegno di legge per impedire ritiro truppe dalla Corea del Sud (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud e gli Stati Uniti sono al lavoro per organizzare una videoconferenza tra i rispettivi ministri della Difesa il mese prossimo, nel tentativo di far progredire i negoziati sulla condivisione dei costi di stazionamento delle forze Usa nella Penisola coreana. La decisione segue l’annullamento del Dialogo di Shangri-La, una conferenza annuale dei ministri della Difesa dell’Asia-Pacifico solitamente ospitata da Singapore che viene solitamente sfruttata da Washington e Seul per colloqui bilaterali in materia di sicurezza. “Stiamo discutendo per stabilire una data”, ha spiegato un funzionario anonimo della Difesa sudcoreana. “Data l’attuale situazione legata alla Covid-19, ci aspettiamo che l’incontro avvenga online”. Stati Uniti e Corea del Sud hanno già concordato in linea di principio, per il mese di giugno, anche l’organizzazione di una videoconferenza trilaterale con il ministro della Difesa giapponese. (segue) (Nys)