Siria: velivolo da combattimento Usa intercetta aereo di linea iraniano

- Un aereo di linea della compagnia aerea Mahan Air ha dovuto cambiare bruscamente quota per evitare la collisione con un velivolo da combattimento statunitense sui cieli della Siria. Lo ha denunciato il pilota dell’aereo iraniano, dopo l’incidente avvenuto nella giornata di ieri, 23 luglio. Il pilota ha affermato di aver tentato di contattare i piloti militari statunitensi per chiedere loro di mantenere una distanza di sicurezza. Il Comando centrale Usa, che supervisiona le operazioni delle forze statunitensi nel Medio Oriente, ha fornito però una versione differente dell’incidente: secondo una nota del Comando, un caccia F-15 ha “intercettato professionalmente” l’aereo di linea iraniano “in accordo con gli standard internazionali”, nel corso di una missione di pattugliamento aereo di routine sui cieli della Siria. Secondo il Comando, il velivolo Usa si è mantenuto a circa mille metri dall’aereo della Mahan Air. “Una volta identificato come aereo passeggeri della Mahan Air, l’F-15 ha preso le distanze dall’aeroplano in sicurezza”, afferma la nota. (Nys)