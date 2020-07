Il Senato approva un disegno di legge contro il ritiro delle truppe dalla Corea del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato federale degli Stati Uniti ha approvato una propria versione del bilancio della Difesa, che include disposizioni tese a impedire all’amministrazione presidenziale di decretare un ridimensionamento della presenza militare statunitense in Corea del Sud. La notizia è in primo piano sulla stampa sudcoreana. Il disegno di legge approvato dal Senato Usa proibisce l’impiego di fondi per ridimensionare il contingente Usa in Corea del Sud al di sotto delle sue attuali dimensioni – circa 28.500 uomini – a meno che il segretario della Difesa certifichi con 90 giorni di anticipo la sussistenza di due condizioni: la riduzione dell’interesse di sicurezza nazionale Usa nella Penisola, e la garanzia che il parziale ritiro Usa non danneggerà la sicurezza degli alleati degli Stati Uniti nella regione. Il provvedimento vincola anche ogni decisione in merito alla riduzione della presenza militare Usa a consultazioni con gli alleati regionali degli Usa, a cominciare da Corea del Sud e Giappone.Il ministro della Difesa della Corea del Sud, Jeong Kyung-doo, ha tenuto un colloquio telefonico con il segretario della Difesa degli Stati Uniti, Mark Esper, lo scorso 21 luglio. Lo ha annunciato il ministero della Difesa sudcoreano, precisando che i due ministri non hanno fatto alcun riferimento all’eventualità di un ritiro parziale delle forze statunitensi di stanza in Corea del Sud. La conversazione telefonica tra Jeong ed Esper si è protratta per circa 50 minuti. Pochi giorni fa fonti citate dal quotidiano “Wall Street Journal” avevano riferito che il Pentagono ha presentato alla Casa Bianca una serie di opzioni per la riduzione della presenza militare statunitense in Corea del Sud, in risposta allo stallo protratto dei negoziati tra i due paesi per la ridefinizione degli oneri legati alla presenza militare statunitense in quel paese. Durante la conversazione odierna, i due ministri avrebbero concordato l’esigenza di giungere il prima possibile ad un’intesa riguardo i costi di stazionamento.Corea del Sud e Stati Uniti potrebbero decretare un nuovo ridimensionamento del calendario delle esercitazioni congiunte tra le rispettive forze armate per il mese di agosto o sospendere le manovre per intero, secondo fonti citate lo scorso fine settimana dalla stampa di Seul. Secondo le fonti, i due paesi potrebbero optare per uno stop temporaneo alle esercitazioni alla luce del nuovo aumento dei casi di contagio da coronavirus. La pandemia aveva già portato alla cancellazione delle esercitazioni in programma lo scorso marzo. “Anche se entrambe le parti concordano che le esercitazioni del mese di agosto andrebbero effettuate, la posizione resta flessibile alla luce della pandemia ancora in corso”, ha dichiarato un funzionario del ministero della Difesa sudcoreano citato dal quotidiano “Korea Herald”. Negli Stati Uniti l’emergenza sanitaria è ancora in pieno corso, con ben 70mila casi di positività nella sola giornata di sabato, 11 luglio. Non è escluso però che la sospensione delle esercitazioni possa anche rispondere alla volontà di Washington e Seul di riallacciare un canale di dialogo con la Corea del Nord.I circa 4mila dipendenti civili sudcoreani delle basi militari statunitensi in Corea del Sud, posti in congedo non retribuito lo scorso aprile, nel pieno della disputa tra i due paesi per la ridefinizione dei costi di stazionamento delle forze Usa, sono tornati al lavoro lo scorso 15 giugno, dopo l’accordo raggiunto dai due paesi per garantire loro il salario. Il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha accolto all’inizio di questo mese la richiesta d Seul di sostenere i costi dei dipendenti civili. “Il dipartimento della Difesa ha accettato la proposta della Repubblica di Corea di finanziare il costo del lavoro per tutti gli impiegati sudcoreani delle Forze Usa in Corea (Usfk) sino alla fine del 2020”, recita la nota. Circa 4mila dipendenti civili sudcoreani delle basi Usa in quel paese asiatico sono stati posti in congedo non retribuito dal primo aprile scorso, in risposta al rifiuto di Seul di accollarsi una porzione significativamente maggiore dei costi sostenuti dagli Stati Uniti per la difesa della Penisola coreana. Nelle ultime settimane, Seul e Washington si sarebbero avvicinati a un’intesa per un nuovo Special Measures Agreement (Sma), l’accordo che stipula l’onere sudcoreano per i circa 28.500 militari statunitensi di stanza sul suo territorio.Gli Stati Uniti continuano a sollecitare la Corea del Sud a esibire “flessibilità” nell’ambito dei difficili negoziati per la ridefinizione degli oneri economici legati allo schieramento delle forze militari statunitensi in territorio sudcoreano. Lo ha dichiarato il 4 giugno il viceassistente del segretario di Stato Usa per Corea e Giappone, Marc Knapper, sottolineando il segnale di apertura inviato dagli Usa, che hanno accettato di farsi carico del sostentamento dei dipendenti civili sudcoreani delle basi militari Usa in congedo da aprile. I due paesi alleati sono impegnati dallo scorso anno in un braccio di ferro per la riscrittura dello Special Measures Agreement (Sma), che detta i rispettivi obblighi in relazione ai costi di stazionamento del contingente militare statunitense nella Penisola Coreana, forte di circa 28.500 uomini. La richiesta degli Stati Uniti di un significativo aumento del contributo da parte di Seul ha portato ad uno stallo negoziale. Knapper ha messo in guardia ieri dal “costo umano” del mancato rinnovo dell’Sma, e i possibili danni alla preparazione congiunta al combattimento. “In ultima analisi l’Sma è necessario a garantire che la nostra alleanza sia pronta e capace di agire da deterrente, e se necessario di respingere una aggressione nordcoreana”, ha affermato il funzionario.La Corea del Sud e gli Stati Uniti sono al lavoro per organizzare una videoconferenza tra i rispettivi ministri della Difesa il mese prossimo, nel tentativo di far progredire i negoziati sulla condivisione dei costi di stazionamento delle forze Usa nella Penisola coreana. La decisione segue l’annullamento del Dialogo di Shangri-La, una conferenza annuale dei ministri della Difesa dell’Asia-Pacifico solitamente ospitata da Singapore che viene solitamente sfruttata da Washington e Seul per colloqui bilaterali in materia di sicurezza. “Stiamo discutendo per stabilire una data”, ha spiegato un funzionario anonimo della Difesa sudcoreana. “Data l’attuale situazione legata alla Covid-19, ci aspettiamo che l’incontro avvenga online”. Stati Uniti e Corea del Sud hanno già concordato in linea di principio, per il mese di giugno, anche l’organizzazione di una videoconferenza trilaterale con il ministro della Difesa giapponese.La Corea del Sud ha già formulato agli Stati Uniti la migliore offerta possibile per la condivisione dei costi legati allo stanziamento delle forze statunitensi nella Penisola coreana. Lo ha dichiarato questo mese una “fonte diplomatica” di Seul citata dalla stampa sudcoreana, in risposta a ulteriori richieste di flessibilità da parte degli Stati Uniti. Marc Knapper, assistente segretario di Stato Usa per la Corea e il Giappone, ha replicato che gli Stati Uniti sono stati “molto flessibili” nella conduzione dei duri negoziati per la ridefinizione degli oneri legati alla difesa comune, che si protraggono sin dall’inizio del mandato presidenziale di Donald Trump. Knapper ha chiesto alle autorità sudcoreane di esibire la medesima flessibilità. La fonte diplomatica citata dall’agenzia di stampa “Yonhap” ha replicato ufficiosamente: “Non posso menzionare la cifra, ma il ministero degli Esteri (sudcoreano( ha già riferito di aver formulato la migliore offerta possibile”. Il ministro degli Esteri sudcoreano, Kang Kyung-wha, ha dichiarato nelle scorse settimane che Seul sarebbe disponibile a farsi carico di un aumento del 13 per cento dei fondi stanziati lo scorso anno, pari a circa un miliardo di dollari. Si tratta di un’offerta ben lontana dalla richiesta degli Stati Uniti, che a Seul avevano chiesto di quadruplicare il contributo economico annuo, sino a 4 miliardi di dollari.Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato alla fine di aprile che la Corea del Sud ha accettato di aumentare significativamente il proprio contributo ai costi di stazionamento delle forze statunitensi sul suo territorio. “Possiamo siglare un accordo. Vogliono un accordo”, ha dichiarato Trump il 29 aprile, nel corso di una intervista, riferendosi ai negoziati tra i due paesi in corso dallo scorso anno, con l’obiettivo di ridefinire gli oneri relativi ai costi per la difesa della Penisola coreana. “Hanno acconsentito a pagare una cifra considerevole. Pagheranno molto più di quanto facessero prima che io arrivassi alla Casa Bianca”, ha detto Trump, le cui parole paiono suggerire che i due paesi si stiano avvicinando ad una soluzione di compromesso, che consenta a Seul di versare una cifra inferiore ai 4 miliardi di dollari annui chiesti dall’attuale governo Usa. La presidenza sudcoreana ha preferito non commentare le dichiarazioni di Trump: “Non abbiamo ancora nulla da annunciare in merito a un accordo per la condivisione dei costi”, ha detto un portavoce della Casa Blu all’agenzia di stampa sudcoreana “Yonhap”.Trump aveva affermato nei giorni precedenti di aver respinto un’offerta della Corea del Sud per il parziale riequilibrio degli oneri di spesa legati allo stazionamento delle forze Usa in territorio sudcoreano. La Corea del Sud, aveva detto Trump, è un paese ricco, e dovrebbe farsi carico “di una percentuale significativa di quanto facciamo” militarmente nella Penisola coreana. Il contingente militare stanziato dagli Stati Uniti in territorio sudcoreano, parte del Comando Usa dell’Indo-Pacifico, conta ad oggi circa 23mila effettivi, cui si sommano migliaia di dipendenti civili sudcoreani delle basi statunitensi. L’amministrazione del presidente Trump preme perché la Corea del Sud versi, a copertura dei costi operativi di tale nutrito apparato militare, circa quattro miliardi di dollari annui: una cifra quattro volte superiore a quella versata da Seul lo scorso anno, sulla base di un accordo provvisorio raggiunto dalle parti. “Ci hanno offerto una certa somma di denaro, e io ho rifiutato”, ha dichiarato ieri l’inquilino della Casa Bianca. “Mi sono limitato a dire, sapete, stiamo facendo loro un grandissimo servizio. Abbiamo una relazione reciproca stupenda, ma dobbiamo essere trattati in maniera giusta ed equa”, ha ribadito il presidente Usa. (Nys)