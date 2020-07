Imprese: Barilla investirà 33 milioni di euro in Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Barilla investirà in Francia 33 milioni di euro per rafforzare la produzione del pane in cassetta e della pasticceria bio del suo marchio Harrys. Lo riferisce in anteprima il quotidiano "Les Echos", ricordando che la società in Francia nel 2019 ha realizzato 600 milioni di euro e dispone di cinque siti. "È la quinta volta in dieci anni che aumentiamo le nostre capacità di produzione di pane a cassetta. Il successo del 'senza crosta' non si è mai smentito", ricorda Miloud Benaouada, presidente di Barilla per l'Europa dell'ovest. Il gruppo controlla il 65 per cento di questo segmento. Barilla creerà una linea "100 per cento pane in cassetta" nei suoi stabilimenti di Harrys e trasformerà una linea di pasticceria in pasticceria bio a Valenciennes. Il sito di Chateaurou sarà invece ampliato di 2 mila metri quadrati per migliorare le sue capacità di stoccaggio. (Frp)