Coronavirus: "The Times", seconda ondata evitata probabilmente in Italia grazie a uso mascherine

- Nonostante sia stato il primo paese in Europa ad essere colpito gravemente dal coronavirus, l'Italia ha sinora evitato una seconda ondata del virus avvenuta in alcune delle nazioni limitrofe perché i cittadini italiani hanno preso sul serio l'utilizzo delle mascherine protettive. E' questa l'opinione del quotidiano britannico "The Times", secondo cui le differenze tra Inghilterra ed Italia in materia di mascherine è evidente, e "sottolinea una presa di coscienza potenzialmente maggiore per quanto riguarda la sanità, la medicina e l'igiene". "Avevamo poca esperienza dalla quale imparare e il governo ha dovuto prendersi enormi responsabilità, ma gli italiani hanno compreso il pericolo e siamo soddisfatti dei risultati raggiunti fino ad ora", ha detto Paolo d'Ancona, un esperto dell'Istituto superiore di sanità che ha collaborato nella stesura delle linee guida sulle mascherine per il paese. D'Ancona ha detto di essere preoccupato per le vacanze estive, perché potrebbero portare le persone "ad indossare la mascherina nei negozi ma a rilassarsi per quanto riguarda il distanziamento sociale". Secondo Andrea Crisanti, un microbiologo italiano dell'Imperial College di Londra, gli italiani prestano molta più attenzione alla propria salute. "Gli inglesi sono più fatalisti e meno proattivi per quanto riguarda la salute. Vogliono credere di essere resilienti e vanno all'ospedale solo 'in punto di morte', gli italiani lo fanno molto prima", ha riassunto Crisanti. (Rel)