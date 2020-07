Pompeo ricorda Nixon e afferma che con la Cina è stato creato un "Frankestein"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha attaccato nuovamente la Cina, dicendo gli Stati Uniti e i loro alleati devono usare "modi più creativi e assertivi" per spingere il Partito comunista cinese (Pcc) a cambiare i suoi modi, definendolo la "missione del nostro tempo". Lo riporta il "New York Times". Parlando alla Nixon Library nella casa natale del presidente Richard Nixon a Yorba Linda, California, Pompeo ha detto che la preoccupazione dell'ex leader degli Stati Uniti per le aperture al mondo comunista negli anni Settanta era stata profetica. "Il presidente Nixon una volta ha detto che temeva di aver creato un 'Frankenstein' aprendo il mondo al Pcc", ha detto Pompeo. "Ed eccoci qui". Il segretario ha poi aggiunto che l'esercito cinese è diventato "più forte e minaccioso" e che l'approccio alla Cina dovrebbe essere di "diffidenza e verifica", adattando il mantra "fiducia ma verifica" del presidente Ronald Reagan sull'Unione Sovietica negli anni Ottanta. "Il tipo di impegno che abbiamo perseguito non ha portato all'interno della Cina il tipo di cambiamento che il presidente Nixon sperava di indurre", ha detto Pompeo. "La verità è che le nostre politiche - e quelle di altre nazioni libere - hanno fatto risorgere la fallimentare economia cinese, solo per vedere Pechino mordere le mani internazionali che la stavano alimentando", ha detto. (Res)