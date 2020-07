Cina: da domani lo Shanghai International Film Festival, cento proiezioni italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolgerà da domani, 25 luglio, al 2 agosto la 23ma edizione dello Shanghai International Film Festival, posticipato rispetto alla data originariamente prevista (8 giugno) a causa della pandemia di coronavirus. Lo riferisce un comunicato del consolato generale d'Italia a Shanghai. Fortemente voluto dagli organizzatori e con il sostegno della municipalità di Shanghai, il festival, con cui il consolato e l’Istituto italiano di cultura intrattengono una consolidata collaborazione, segna la riapertura delle sale cinematografiche a Shanghai e prevedrà proiezioni in sala limitate a un 30 per cento della normale capacità ricettiva, per ridurre al minimo il rischio di contagi. Si tratta quest’anno di un’edizione ridotta per numero di film e pubblico, ma non per questo meno interessante rispetto alle precedenti. Particolarmente forte quest’anno la presenza del cinema italiano, con ben cento proiezioni di film italiani nelle sale di tutta la città. Il Siff partecipa alle celebrazioni mondiali del centesimo anniversario della nascita di Federico Fellini dedicandogli infatti una retrospettiva. Selezionati dieci tra i suoi film più famosi: "La dolce vita" (1960), "Amarcord" (1973), "La voce della luna" (1990), "I vitelloni" (1953), "Il bidone" (1955), "I clown" (1970), "Giulietta degli Spiriti" (1965), "L’intervista" (1987), "Roma" (1972) e "8 ½" (1963), grazie al prezioso contributo dell’ufficio di Promozione internazionale cinema classico dell’Istituto Luce - Cinecittà. (segue) (Com)