Cina-Russia: presidente cinese Xi, Pechino e Mosca si sostengono a vicenda contro le interferenze esterne

- Cina e Russia si sono sostenute e aiutate a vicenda, hanno lavorato insieme per superare le difficoltà e contrastare le interferenze esterne, dando nuove connotazioni strategiche alla cooperazione bilaterale, dimostrando pienamente la profonda amicizia tra i due popoli e riflettendo l'alto livello e il carattere distintivo delle relazioni Cina-Russia. Lo ha dichiarato il presidente della Cina, Xi Jinping, in uno scambio di lettere di congratulazioni con l'omologo russo, Valdimir Putin, in occasione dell'ottava riunione del meccanismo di dialogo tra i partiti al governo di Cina e Russia, tenutasi tramite collegamento video. "La pandemia mostra ancora una volta che l'umanità vive in una comunità dal futuro condiviso, e tutti i paesi devono unirsi e cooperare per affrontare insieme le sfide", ha detto Xi. I due paesi dovrebbero continuare a rafforzare la comunicazione strategica e il coordinamento e fornire maggiori contributi per rispondere congiuntamente a vari rischi e sfide, contrastando l'egemonismo e le azioni unilaterali, mantenendo la pace e la stabilità nel mondo, difendendo l'equità e la giustizia internazionali e promuovendo la costruzione di una comunità dal futuro condiviso per l'umanità, ha sottolineato il leader cinese. Xi ha sottolineato che il meccanismo di dialogo tra i partiti al governo di Cina e Russia costituisce un'importante piattaforma e canale per la comunicazione e il coordinamento strategici bilaterali. Ha espresso l'auspicio che i rappresentanti delle due parti promuovano scambi e comunicazioni approfondite sul tema dell'incontro e contribuiscano ad approfondire il coordinamento strategico globale Cina-Russia. (segue) (Cip)